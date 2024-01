"Kiedy stopi się lód" w DKF

„Kiedy stopi się lód” – to druga w tym sezonie propozycja filmowa przygotowana przez Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka. Projekcja odbędzie się 25 stycznia o godz. 19 w Kinie Światowid.

Od kilku lat każdej czwartkowej projekcji towarzyszy konkurs dla najlepszego filmu sezonu. Widzowie oceniają prezentowane obrazy w skali od 1 do 6. Po seansie głosy są podliczane a na początku nowego roku przyznana jest Nagroda Publiczności DKF-u im. A. Munka. W 2023 roku filmem o najwyższej nocie był „Porwany” – włoska produkcja autorstwa Marco Bellocchio.

25 stycznia, będzie kolejna okazja dołączenia do grupy DKF-owej, a także szerokiego grona jury. Seanse są otwarte dla każdego widza. Po projekcji, dla chętnych, można zostać dyskusji podsumowującej obejrzany film. Tym razem pretekstem do rozmowy będzie belgijski dramat pt. „Kiedy stopi się lód”. To intensywna opowieść o mrokach dojrzewania, dziecięcej bezwzględności i konieczności zmierzenia się z traumą z przeszłości. Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Lize Spit, wydanej w 2018 roku także w Polsce, pod tytułem „Szpadel”. Bohaterką jest Eva - nieśmiała dziewczyna pracująca na co dzień jako asystentka fotografa. Większość wolnego czasu spędza w mieszkaniu, które dzieli z młodszą siostrą Tess. Równowaga jej bezpiecznego i ustabilizowanego życia zachwiana zostaje przez dwa wydarzenia: niespodziewaną decyzję siostry o wyprowadzce i facebookowe zaproszenie, które staje się pretekstem do tego, by Eva odwiedziła miejsce swojego dzieciństwa.

Przed głównym seansem pojawi się druga krótkometrażówka wyróżniona podczas Festiwalu Filmów Jednominutowych w Gdańsku. Tym razem będzie to „Don’t let them catch you up” autorstwa Andrzeja Habasa.

Bilety dostępne są w kasie Kina Światowid oraz na stronie.