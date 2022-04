Kino Bez Barier w „Światowidzie”

Kino Światowid to miejsce dla każdego. Przez ostatnie dwa dni w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbywał się mały przegląd filmów dla widzów o wyjątkowych potrzebach, czyli „Kino bez barier”. Wydarzenie to nowa inicjatywa kinowa dostosowana do potrzeb najmłodszych osób z autyzmem, a także osób niedowidzących, niewidzących, niedosłyszących oraz starszych.

- Seanse zaplanowane dla widzów to starannie wyselekcjonowane filmy, które zostały dostosowane do specjalnych potrzeb dzieci i ich opiekunów. Podczas przeglądu pokazaliśmy polskie filmy z audiodeskrypcją, a także zorganizowaliśmy specjalne projekcje dla osób ze spektrum autyzmu – mówi Natalia Piotrowska, kierownik kina Światowid.

Pierwszego dnia przeglądu, na sali kinowej odbyły się pokazy filmów z audiodeskrypcją. „Czarna owca” to film w reżyserii Aleksandra Pietrzaka to komediodramat opowiadający o losach pewnej rodziny, ich relacjach i wzruszających chwilach w najbliższym gronie. Kolejnym filmem realizowanym w ramach „Kina bez barier” była produkcja w reżyserii Jakuba Michalczuka. „Teściowie” to szalona historia prosto z sali bankietowej hotelu, w którym miało odbyć się kosztowne, huczne wesele. Wszystko skończyłoby się spokojnie, gdyby nie państwo młodzi, którzy w ostatniej chwili postanowili się rozstać. „Sonata” to trzeci film z przeglądowej listy, opowiadający poruszającą historię Grzegorza Płonki, który w wyniku błędnej diagnozy lekarza został uznany za autystyka. Finalnie okazało się, że chłopiec cierpi na niedosłuch, co z czasem pozwoliło mu odkryć wielki talent muzyczny.

Wszystkie filmy były wyświetlane z audiodeskrypcją przeznaczoną dla osób niewidzących, niedowidzących oraz starszych.

Drugi dzień przeglądu poświęcony był dzieciom ze specjalnymi potrzebami, m.in ze spektrum autyzmu. Pierwszym filmem była niemiecka animacja „Wielka wyprawa Molly”, która przedstawia przygody rodziny państwa Potworów. Tytułowa Molly nie będzie już dłużej jedynaczką, a najlepszą starszą siostrą na świecie. Robi nawet czapkę, o której wyjeżdżając z rodziną zapomina. Bohaterka postanawia wyruszyć w podróż na wyspę, by dostarczyć prezent bratu. „Filonek bezogonek” to druga propozycja przygotowana dla najmłodszych. Film opowiada historię kotka Filonka, który chodząc swoimi kocimi ścieżkami, pewnego razu gubi się w lesie. Wędrówka w poszukiwaniu domu prowadzi do wielkiego miasta, gdzie poznaje wielu nowych przyjaciół. Każdy seans był przyjazny sensorycznie, czyli dostosowany do potrzeb osób ze schorzeniem.

W sali było włączone światło, a dźwięk cichszy niż przy standardowej projekcji. Dodatkowo nakaz ciszy podczas projekcji nie obowiązywał.