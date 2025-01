Pełna energii Basia wraz ze swoją rodziną i nierozłącznym kompanem Miśkiem Zdziśkiem są gotowi na nowe, su-pe-ro-we przygody! „Basia. Radzę sobie!” od 24 stycznia w Kinie Światowid.

Basia zawsze jest sobą. Zadaje dużo pytań i szuka odpowiedzi. Mówi, co myśli, i jest pełna zaraźliwej radości życia. Zawsze gotowa do zabawy, nie może się doczekać rodzinnego wyjazdu na grzyby! Nawet niepewne sytuacje, jak nagły remont mieszkania, nowa opiekunka, czy nauka jazdy na nartach, nie są jej straszne. Dlaczego? Bo Basia radzi sobie ze wszystkim!

Odcinki serialu, które zobaczymy w trakcie seansu:

1. Basia i remont

2. Basia i wyprawa na grzyby

3. Basia i opiekunka

4. Basia i telefon

5. Basia i narty

Reżyser: Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz, Ignas Meilūnas

Produkcja: Polska 2025

Czas: 53 min

