„Kler” w Kinie Światowid z okazji 20-lecia PISF-u

Kino Światowid zaprasza do wspólnego świętowania 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z tej okazji pokażemy 20 najsłynniejszych filmów dofinansowanych przez PISF. Siódmym tytułem w cyklu będzie głośny film „Kler”, na który zapraszamy już 8 sierpnia 2025 o godz. 18:00. Bilety już w sprzedaży!

Z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zapraszamy Cię na wyjątkowy seans – „Kler” to film, który wywołał ogólnopolską dyskusję, porusza trudne tematy i nie pozostawia obojętnym.

To opowieść o czterech księżach, których losy splatają się w świecie pełnym pokus, hipokryzji i tajemnic. Film bezkompromisowo ukazuje mechanizmy władzy, podwójne standardy i moralne dylematy ludzi Kościoła, nie zapominając przy tym o człowieczeństwie swoich bohaterów.

Kler (2018) to dzieło w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, znanego z odważnych i realistycznych portretów polskiej rzeczywistości. W obsadzie zobaczymy m.in. Janusza Gajosa, Roberta Więckiewicza, Jacka Braciaka i Arkadiusza Jakubika – każdy z nich stworzył mocną, zapadającą w pamięć kreację.

Film porusza trudne, ale niezwykle ważne tematy. Pokazuje, że granica między dobrem a złem bywa cienka, a instytucje – nawet te najbardziej szanowane – nie są wolne od ludzkich słabości. „Kler” to nie tylko film o Kościele, ale też o społeczeństwie, które zmaga się z pytaniami o prawdę, odpowiedzialność i odwagę cywilną.

To propozycja dla widzów ceniących kino zaangażowane społecznie, poruszające i zmuszające do refleksji. Jeśli szukasz seansu, który porusza aktualne problemy i nie boi się kontrowersji – „Kler” jest właśnie dla Ciebie.

Serdecznie zapraszamy na „Kler” – film, który wzbudził emocje i podzielił opinię publiczną, ale nikogo nie pozostawił obojętnym.

8.08.2025 godz. 18:00 Kler

Bilety można nabyć:

- online – https://www.bilet.swiatowid.elblag.pl/,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie w holu CSE „Światowid” (płatność kartą) w godz. 8:00–21:00.

Pozostałe informacje i filmy cyklu na: www.kino.swiatowid.elblag.pl