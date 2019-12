Kod Dedala w kinie Światowid

Od 20 grudnia do 2 stycznia Kino Światowid zaprasza na film "Kod Dedala". To trzymające w napięciu kino z zaskakującym finałem. Film inspirowany jest kulisami wydania „Inferno” Dana Browna.

Dziewięciu tłumaczy z całego świata zostaje zamkniętych w luksusowym bunkrze. Mają wspólnie pracować nad przekładem finałowej części bestsellerowej trylogii, na którą czekają miliony fanów. Praca marzeń okazuje się jednak więzieniem. Brak kontaktu ze światem i rygorystyczne zasady zaczynają budzić frustracje. Kiedy fragment książki, wraz z żądaniem okupu, pojawia się w Internecie, rozpoczyna się polowanie na winnego i wyścig z czasem. Nikt nikomu nie ufa, każdy jest podejrzany, każdy ma motyw a bezwzględny wydawca nie cofnie się przed niczym, by zdemaskować i ukarać ją lub… jego.

Reżyseria: Régis Roinsard

Obsada: Olga Kurylenko, Alex Lawther, Riccardo Scamarcio, Lambert Wilson, Eduardo Noriega, Frédéric Chau

Produkcja: Francja, Belgia 2019

Czas: 105 min

Bilety na film można nabyć online lub w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30. Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.