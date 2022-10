"Kopciuszek i kamień życia" w Kinie "Światowid"

Wspaniała wiadomość dla najmłodszych widzów i ich opiekunów! Już od 21 października w Kinie Światowid kolejna część animacji jednej z najpiękniejszych baśni Braci Grimm – „Kopciuszek i kamień życia”.

Kopciuszek wraz z początkującą czarodziejką i dwiema rozgadanymi myszami stawia sobie za punkt honoru, aby odczarować zamienionego w gryzonia księcia Alexa. Niestety żadne magiczne zaklęcia nie chcą odwrócić złego uroku, więc jedynym sposobem na przywrócenie ukochanemu ludzkiej formy jest odnalezienie legendarnego Kamienia Życia. Przyjaciele udają się na pełną przygód, cudów i niebezpieczeństw wyprawę do dalekich krain. Spotkają na swojej drodze zaczarowaną chmurę, chodzące drzewa, gadatliwego dżina, utalentowaną kulinarnie kotkę, pozornie niebezpiecznego niedźwiedzia a także mieszkającą w wielkim pałacu Królową Lasu. Wszystko wskazuje jednak na to, że będący ostatnią nadzieją Kamień Życia znajduje się w złych rękach. Ukradła go bowiem mieszkająca na odludziu Królowa Pustyni, która za jego sprawą pragnie zostać najpotężniejszą czarodziejką na świecie. Czy przyjaźń Kopciuszka i jej przyjaciół okaże się na tyle silna, aby wytrwać do samego końca tej niesamowitej przygody? Jeżeli jest to uczucie szczere i prawdziwe to nie straszne mu nawet największe czary tego świata!

Ten film animowany to nie tylko bajka dla dzieci ale także wspaniała opowieść o przyjaźni, determinacji i sztuce kompromisu, która jest warta polecenia nie tylko małym ale również i starszym widzom.

Reżyseria: Alice Blehart

Produkcja: USA 2022

Czas: 86 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl