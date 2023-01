 Kot w Butach w Kinie Światowid

Wielki powrót najbardziej nieustraszonego kota na świecie! Bohater serii filmów o zielonym ogrze wraz z nową ekipą wyrusza w podróż aby zdobyć Gwiazdę Życzeń. Pełna przygód i humoru opowieść o trójce przyjaciół, którzy w drodze do celu muszą pokonać innych i dotrzeć jako pierwsi.

Zuchwały banita Kot w butach, znany wszystkim z tak kasowych animacji o Shreku, odkrywa, że jego pasja do niebezpiecznego życia i lekceważenie zasad bezpieczeństwa zebrały w końcu swoje żniwo: wykorzystał już osiem z dziewięciu kocich żyć, choć po drodze stracił rachubę. Wyrusza więc w epicką podróż do Czarnego Lasu by znaleźć mityczną spełniającą życzenia gwiazdę. Z tylko jednym życiem na koncie Kot będzie musiał pokornie poprosić o pomoc swoją byłą partnerkę Kitty Kociłapkę. Pomoże im gadatliwy i nieustannie wesoły kundel, Perro. Ale po Gwiazdę Życzeń wyruszają też inni. Trójka bohaterów będzie musiała wyprzedzić o krok Złotowłosą i jej przestępczą rodzinę Trzy Misie, Pana Jacka Placka oraz łowcę nagród Wilka. Wyprawa po odzyskanie kocich żywotów okaże się najwspanialszą ze wszystkich dotychczasowych.

Wspaniała animacja dla całej rodziny. „Kot w butach. Ostatnie życzenie” w Kinie Światowid od 6 stycznia.