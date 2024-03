„La Chimera” w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na włoski film pt. „La Chimera”. Pokaz odbędzie się 7 marca o godzinie 19.00 w Kinie Światowid.

„La Chimera” Nowa produkcja nominowanej do Oscara Alice Rohrwacher („Szczęśliwy Lazzaro”, „Cuda”, „Genialna przyjaciółka”), to romantyczna opowieść o poszukiwaniu spełnienia, gdzie przeszłość i teraźniejszość wzajemnie się dopełniają. Kolejna w dorobku włoskiej reżyserki pełna oryginalnych bohaterów, lokalnego folkloru oraz niezwykłych krajobrazów piękna filmowa baśń.

Każdy ponoć ma swoją Chimerę. Coś, o czym marzy, ale nie może tego zdobyć. Dla grupy drobnych złodziejaszków rabujących okoliczne groby i handlujących archeologicznymi znaleziskami to chęć szybkiego wzbogacenia się. Oznaczałaby ona wybawienie od dalszej pracy. Arthurowi (Josh O’Connor) z kolei przypomina Beniaminę. Kobietę, którą kochał i stracił.

Mężczyzna łatwo się jednak nie poddaje i postanawia rzucić wyzwanie niemożliwemu. Nawet jeżeli oznaczałoby to błąkanie się po mitycznych zaświatach. W poszukiwaniu legendarnych zakopanych drzwi, pozwalających przekroczyć mu próg innej rzeczywistości, Arthur łączy siły z rabusiami. Oferuje im swój talent do wskazywania miejsc, gdzie znajdują się starożytne skarby, w zamian za to, że będą dla niego przekopywać okolicę. Tak rozpoczyna się niezwykła, pełna magii podróż w nieznane…

Przed projekcją filmu „La Chimera”, widzowie DKF-u obejrzą krótkometrażówkę pt. „Don't swipe me left" (reż. Maria Geisler), nagrodzoną podczas Festiwalu Filmów Jednominutowych w Gdańsku.