Kino Światowid zaprasza 1 czerwca na specjalny seans przedpremierowy animacji „Leonardo. Odkrywca” z okazji Dnia Dziecka. Film dostępny z dubbingiem polskim oraz ukraińskim.

Twórca pixarowskiego „Ratuja” Jim Capobianco przedstawia ponadczasową animację „Leonardo Odkrywca” o przygodach największego geniusza jakiego poznał świat! To pierwszy animowany film dla dzieci o życiu legendarnego Leonarda da Vinci. Ten niepokorny i ciekawy świata naukowiec, buntował się przeciwko zastanym zasadom, jak prawdziwy urwis! To fascynująca i ważna historia podana w sposób interesujący zarówno dla dorosłych i dla dzieci. Leonardo da Vinci, wspólnie z żądną przygód i zuchwałą księżniczką Małgorzatą, przenosi się z Włoch do Francji. Tam może swobodnie eksperymentować, wymyślać maszyny latające, niesamowite pojazdy oraz badać ludzkie ciało.

Daj się ponieść wyobraźni!

Reżyser: Jim Capobianco

Produkcja: Francja 2023

Czas: 92 min

Творець «Рататуя» від студії Pixar Джим Капобіанко представляє анімаційний фільм «Леонардо. Винахідник» про пригоди найбільшого генія, якого колись знав світ! Це перший анімаційний фільм для дітей про життя легендарного Леонардо да Вінчі. Непокірливий і допитливий вчений повстав проти існуючих правил в імʼя науки! Захоплива та важлива історія, що зацікавить і дорослих, і малих. Леонардо да Вінчі переїжджає з Італії до Франції. Там він має змогу вільно експериментувати: винаходити літальні апарати та дивовижні транспортні засоби і досліджувати людське тіло. А ще зустрічає відчайдушну та сміливу принцесу Маргариту, яка поділяє його світогляд.

Дайте волю своїй уяві!