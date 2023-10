"Limbo" w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Munka zaprasza na spotkanie z kinem australijskim. W czwartek 19 października o godz. 19.00 widzowie obejrzą film „Limbo”, prelekcję i dyskusję poprowadzi filmoznawczyni - Anna Balkiewicz.

Travis Hurley (w tej roli australijski gwiazdor Simon Baker) to wypalony zawodowo detektyw, zmagający się z własnymi demonami. Mężczyzna przybywa do odległego górniczego miasteczka w południowej Australii, by raz jeszcze przyjrzeć się nierozwikłanej sprawie, która wstrząsnęła mieszkańcami tego osobliwego miejsca przed dwudziestoma laty.

Doszło wtedy do tajemniczego morderstwa aborygeńskiej dziewczynki Charlotte Hayes. Sprawcy nie złapano, a pobieżnie prowadzone śledztwo szybko zakończono. Travis nie daje

jednak za wygraną, choć dla miejscowych udzielanie jakichkolwiek informacji białemu policjantowi nie jest tak oczywiste. Bohater dociera do rozbitej rodziny ofiary, żyjących świadków oraz samotnego brata głównego podejrzanego, zyskując nową perspektywę spojrzenia na wydarzenia sprzed lat. Prawda powoli zaczyna wychodzić na jaw w tej intymnej

opowieści o próbie radzenia sobie ze stratą oraz podejściu wymiaru sprawiedliwości do rdzennych mieszkańców Australii.

Reżyseria: Ivan Sen

Obsada: Simon Baker, Rob Collins Charlie, Natasha Wanganeen, Nicholas Hope, Mark Coe, Joshua Warrior

Produkcja: Australia 2023

Czas: 108 min