"Mała Wielka Stopa 2" w Kinie "Światowid"

Już 17 września w Kinie Światowid bohaterowie Małej Wielkiej Stopy 2 zabiorą najmłodszych w niesamowitą podróż do dalekiej puszczy. To kolejna część filmu animowanego, opowiadającego o losie Adama, który razem ze swoim ojcem są potomkami legendarnego Yeti.

Tym razem mają zamiar bronić rezerwatu przyrody i jego mieszkańców przed koncernem paliwowym, zamierzającym wybudować wielką fabrykę w samym środku puszczy. Film uczy i bawi, oprócz wyjątkowej rozrywki milusińscy poznają, jak ważną rolę wżyciu odgrywają rodzina i przyjaciele. Seanse będą trwały do 30 września.

Produkcja: Belgia/Francja

Gatunek: Animacja/Komedia

Czas: 89min

Obsada: Jace Norman, Pappy Faulkner, Kylian Trouillard, Alexis Victor, Clara Quilichini, David Lodge

Bilety

- online

-w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl