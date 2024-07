Mars Express w kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na cyberpunkowy kryminał „Mars Express. Świat, który nadejdzie”. Film będzie można obejrzeć na dużym ekranie od 12 lipca.

Ten łączący animację 2D i 3D, futurystyczny, pełen spektakularnych scen akcji thriller neo-noir ukazuje nam w zaskakujący sposób technologiczne wyzwania, przed którymi stoi dzisiejszy świat. Stawia też pytania dotyczące niebezpieczeństw i dylematów związanych ze współistnieniem ludzi u boku maszyn. Co czuje sztuczna inteligencja? Czy na nowej planecie ludzkość ma szansę na świeży start? Czy ludzie zechcą wpuścić do swojego świata androidy? I czy one będą chciały w nim zostać?

To historia prywatnej detektywki Aline Ruby i pomagającego jej androida - Carlosa Rivery. Otrzymują zlecenie od wpływowego biznesmena, aby wytropić niebezpiecznego hakera. Oboje trafiają na Marsa, gdzie wpadają na trop mrocznej zagadki, korupcji i zaginionej dziewczyny, która być może skrywa tajemnicę dotyczącą przyszłości AI.

Reżyseria: Jérémie Périn

Produkcja: Francja 2023

Czas: 85 min