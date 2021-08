Mój brat ściga dinozaury w Światowidzie

Kino Światowid zaprasza na film inspirowany bestsellerową książką biograficzną Giacomo Mazzariola. Premierowe seanse Mój brat ściga dinozaury od 13 do 26 sierpnia.

Aby zdobyć uznanie w nowej szkole, nastoletni Jack ukrywa prawdę o swojej rodzinie i bracie z zespołem Downa. Nie przypuszcza, że kłamstwo ma krótkie nogi, a Gio ma niesamowite moce, których nikt się nie spodziewał! Od pierwszych dni życia małego, Jack wierzy, że jego brat jest wyjątkowy, specjalny, po prostu najlepszy – niczym superbohater, który przybył z innej planety! Z czasem poznaje prawdę: Gio ma zespół Downa i dla Jacka staje się powodem do wstydu. Kiedy chłopak trafia do nowej szkoły, poznaje czarującą Ariannę i chce zaimponować kolegom z zespołu muzycznego. Postanawia więc ukrywać przed znajomymi istnienie swojego brata… Pełna dobrej energii opowieść o więzach rodzinnych, dojrzewaniu i prawdzie, która zawsze jest cenniejsza niż kłamstwo.

Reżyseria: Stefano Cipani

Produkcja: Włochy

Obsada: Alessandro Gassman, Isabella Ragonese, Rossy de Palma, Francesco Gheghi

Czas: 101 minut

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl