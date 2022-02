"Moja mama gorylica" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na ciepłą opowieść o zaufaniu, tolerancji i bezgranicznej miłości. Film Moja mama gorylica powstał na podstawie książki Fridy Nilsson pod tym samym tytułem. Gramy od 4 do 17 lutego.

Pewnego dnia przed domem dziecka Czysty Kąt, na starannie zagrabionej żwirowej alejce, hamuje z piskiem opon rozklekotane volvo. Wysiada z niego... gorylica! Przyjechała, by adoptować jedną z sierot. Niemal od razu wie, które to będzie dziecko.Biedna Jonna! Tak marzyła, żeby jej mama była elegancka i pachniała perfumami. Gorylica jest wielka‚ niezgrabna i niechlujnie ubrana. W dodatku podobno pożera dzieci. Niestety Jonna nie ma wyboru. Gorylica zabiera ją ze sobą. Jaki los czeka Jonnę? Czy spełnią się jej obawy? I czy wróci do domu dziecka, gdy tak postanowi urząd gminy?

Reżyseria: Linda Hamback

Produkcja: Szwecja

Czas: 75 min



Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl