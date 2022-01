"Moje życie to cyrk" w kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na film o dziewczynce, która pragnie zwyczajnego życia. To jednak nie takie łatwe, kiedy u boku ma się tatę będącego zakręconym artystą. Czy nietypowej rodzinie uda się odnaleźć wspólny język i stawić czoła nowym wyzwaniom? Gramy od 14 do 27 stycznia.

Życie nastoletniej Laury to wieczna podróż. Wraz ze swoim tatą Billem – zawodowym klaunem – przemierzają kraj, występując w coraz to nowszych miejscach. Mimo wspólnych ekscytujących przygód Laura chce jednak od życia czegoś więcej. Wolałaby raczej się rozwijać i poznawać nowe rzeczy, a mniej się wygłupiać. Tylko co na to powie jej tata? Niespodziewanie, dzięki nowej nauczycielce, może się spełnić jej największe marzenie – prywatna szkoła. Czy wyluzowany tata Laury będzie w stanie zrozumieć inne spojrzenie na świat? Czy to jabłko nie padło, aby zbyt daleko od jabłoni.

Reżyseria: Miryam Bouchard

Produkcja: Kanada

Obsada: Patrick Huard, Jasmine Lemee, Sophie Lorain, Mathilde Boucher

Czas: 100 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl