Multikino: „Mała Wielka Stopa 2: w rodzinie siła” przedpremierowo

11 i 12 września w kinach sieci Multikino odbędą się przedpremierowe pokazy animacji „Mała Wielka Stopa 2: w rodzinie siła”.

Pamiętacie Adama, który odkrył, że jego zaginiony ojciec jest potomkiem legendarnego Yeti? Okazało się, że Adam też odziedziczył po nim niesamowite zdolności, które teraz bardzo mu się przydadzą. Jego tata, który dzięki wielkiej popularności pomaga chronić przyrodę, wyrusza na ratunek mieszkańcom dalekiego rezerwatu. Tutejsze zwierzęta zagrożone są wyginięciem, bo bezduszne szefostwo wielkiej firmy paliwowej zamierza w samym środku puszczy zbudować wielką fabrykę. Od wyjazdu ojciec nie daje znaku życia, więc Adam zbiera swoją rodzinę i kosmatych przyjaciół z niedźwiedziem Burym i szopem Huncwotem na czele, by wyruszyć z misją ratunkową. To co odkryją w dalekiej puszczy, zjeży im włos na głowie i futro na grzbiecie. Będą musieli użyć wszystkich swych ludzkich i zwierzęcych talentów, by pokonać intruzów, odnaleźć zaginionego ojca i ocalić rezerwat.

Szczegółowy repertuar przedpremierowych pokazów 11 i 12 września znajduje się na stronie www.multikino.pl.

Bilety na przedpremierowe seanse można nabyć w kasie kin sieci Multikino, na www.multikino.pl oraz przez aplikację mobilną.