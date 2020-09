Multikino: Trolle 2" i "Tarpaty2"

19 i 20 września w Multikinie odbędą się przedpremierowe pokazy animacji „Trolle 2” i filmu familijnego „Tarapaty 2”. To wspaniała okazja dla rodzin z dziećmi na wspólne spędzenie czasu w kinie. Widzowie posiadający kartę Rodzina do Kina w Multikinie zapłacą za bilet tyle, co dziecko.

Trolle powracają! Ich nowe przygody zaprowadzą je do niezwykłego odkrycia. Dowiedzą się, że istnieją nie tylko one, ale… sześć różnych rodzajów Trolli, mieszkających w sześciu zakątkach świata. Co więcej, każda z tych trollo-nacji oddana jest innemu gatunkowi muzycznemu. To: pop, funk, country, techno, rock i klasyka. Świat Trolli jest większy i głośniejszy, niż mogliśmy przypuszczać! W animacji „Trolle 2” Poppy i Branch oraz ich przyjaciele wyruszą w wielką podróż przez nowe – niebezpieczne – lądy, by dokonać niemożliwego: pogodzić ze sobą wszystkie Trolle i połączyć się przeciw wrogowi. Natomiast „Tarapaty 2” to kolejna porcja przygód Julki i Olka. Kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika perła kolekcji – Plaża w Pourville Moneta, przed dziećmi staje zadanie – odnaleźć obraz, odkryć tożsamość złodzieja i uratować niewinnie oskarżoną o kradzież malarkę. Zgrany duet rozpoczyna śledztwo, ale na horyzoncie pojawia się Felka, zwariowana dwunastolatka, a razem z nią kłopoty. Opowieść o zazdrości i zaufaniu przeplata się z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej. „Tarapaty 2” to historia o tym, że nie da się uwierzyć w przyjaciela, dopóki nie uwierzy się w siebie. I o tym, że przyjaźń wystawiona na próbę może stać się jeszcze mocniejsza. Bilety na przedpremierowe seanse animacji „Trolle 2” i filmu „Tarapaty 2” można nabyć w kasie kin sieci Multikino, na stronie www.multikino.pl oraz przez aplikację mobilną. Szczegółowy repertuar znajduje się na stronie www.multikino.pl. „Trolle 2” będzie można zobaczyć przedpremierowo również 26 i 27 września, a na stałe film wejdzie do repertuaru 2 października br. Natomiast „Tarapaty 2” będą miały premierę 25 września..

