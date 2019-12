Niewidzialna Sue premierowo w kinie Światowid

Od 27 grudnia do 9 stycznia Kino Światowid zaprasza na film "Niewidzialna Sue". 12-letnia Sue jest raczej samotniczką. Na skutek wypadku w laboratorium chemicznym, w którym pracuje jej matka - Sue zyskuje unikalną zdolność do stawania się niewidzialną.

Szybko jej się przyda ta umiejętność, gdyż matka Sue zostaje porwana. Wraz ze swoją koleżanką Kają, genialną wynalazczynią oraz kolegą Tobim, ruszają na misję ratunkową. Trzeba nie tylko uwolnić matkę Sue, ale także zdemaskować spiskowców stojących za porwaniem.

Reżyseria: Markus Dietrich

Obsada: Ruby M. Lichtenberg, Anna Shirin Habedank, Lui Eckhardt, Victoria Mayer

Produkcja: Niemcy 2018

Czas: 90 min

Bilety na film można nabyć online lub w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30. Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.