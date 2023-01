„Nitram” w DKF

Australijski film „Nitram”, to kolejna propozycja dla miłośników kina festiwalowego, przygotowana przez Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka. Projekcja najnowszej produkcji Justina Kurzela odbędzie się 26 stycznia o godz. 19 w Kinie Światowid.

Hipnotyczny „Nitram” wciąga nas w świat tytułowego bohatera, jak w mroczny, dziwny sen, po którym przychodzi szok i gwałtowne przebudzenie. To thriller psychologiczny z domieszką czarnego humoru i szczyptą surrealizmu – ekscentryczne, zwodnicze kino, precyzyjnie zmierzające do mocnego finału. Justin Kurzel, nieustraszony badacz historycznych traum, twórca głośnych „Snowtown”, „Prawdziwej historii gangu Kelly’ego” i „Makbeta”, po raz kolejny udowadnia, że rodzinne problemy, emocjonalne deficyty i dorastanie w samotności to prawdziwie wybuchowa mieszanka.

Bohaterem opartego na faktach „Nitram” jest Martin Bryant, który w kwietniu 1996 roku zastrzelił 35 turystów odpoczywających w wakacyjnym ośrodku na Tasmanii. Opowiadając o największej masakrze w dziejach Australii, reżyser umieszcza przemoc poza ekranem. Z detektywistyczną pasją śledzi za to okoliczności, jakie doprowadziły zagubionego i niestabilnego psychicznie mężczyznę do dnia, w którym legalnie sprzedano mu broń.

Oprócz filmu „Nitram” w programie DKF-u znajdzie się kolejna krótkometrażówka wyróżniona podczas Festiwalu Filmów Jednominutowych. Będzie to „Koniec na dzisiaj” w reżyserii Dominika Cywińskiego.