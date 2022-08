"Notre-Dame płonie" w Kinie "Światowid"

Nowy film jednego z największych reżyserów współczesnego kina Jean-Jacquesa Annaud, twórcy filmów „Imię Róży”, „Kochanek”, „Walka o ogień”. Zrealizowana z niezwykłym rozmachem, wstrząsająca prawdziwa historia walki o ocalenie jednego z najświętszych miejsc Europy oraz bezcennych relikwii chrześcijaństwa. Siła wiary i modlitwy zwykłych ludzi w starciu z potęgą niszczycielskiego żywiołu. Notre-Dame płonie gramy od 19 sierpnia do 1 września.

W poniedziałek 15 kwietnia 2019 roku, na tydzień przed Wielkanocą, świat obiega dramatyczna wiadomość: paryska katedra Notre-Dame płonie! Nie tylko katolicy wstrzymują oddech obserwując setki strażaków stających do walki z żywiołem. Warunki są niezwykle trudne, ponieważ ogień rozprzestrzenia się na trudno dostępnym poddaszu, a stawka ogromnie wysoka, bo chodzi nie tylko o ocalenie jednej z najwspanialszych budowli sakralnych na Ziemi, ale także bezcennych relikwii. W skarbcu katedry przechowywana jest między innymi korona cierniowa Chrystusa. Czas ucieka, a sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Dach budowli lada chwila runie i pogrzebie ludzi i bezcenne skarby. Dowodzący akcją rozważają konieczność jej odwołania, gdy grupa ochotników zgłasza gotowość podjęcia ostatniej niesłychanie ryzykownej próby opanowania żywiołu. Odwaga, doświadczenie i specjalistyczny sprzęt mogą nie wystarczyć do zwycięstwa. Wokół katedry gromadzą się tysiące wiernych, by modlitwą wesprzeć bohaterów.

Reżyseria: Jean-Jacques Annaud

Produkcja: Francja

Obsada: Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mickael Chirinian, Jules Sadoughi

Czas: 111 min

