„Oczy szeroko zamknięte” w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na kolejny seans z cyklu 100 lat Warner Bros. Tym razem wyświetlimy film „Oczy szeroko zamknięte”. Seans we wtorek, 14 listopada o godzinie 18:00. Bilety w cenie 18/16 zł lub karnet na cały cykl 210 zł (15 filmów za 14 zł).

Historia małżeństwa, Williama oraz jego pięknej żony Alice. Pewnego dnia para udaje się na przyjęcie do Victora Zieglera, gdzie kobieta spotyka uwodziciela, z którym przez całą noc flirtuje, rozmawiając o miłości, seksie i życiu. William natomiast zostaje wezwany przez gospodarza na piętro. Okazuje się, że jedna z dziewczyn przedawkowała narkotyki i potrzebna jest pomoc. Doktor robi co może, a całe zajście zostaje między nimi. Małżeństwo wraca do domu, gdzie dochodzi między nimi do kłótni rodzinnej. Aby odreagować, Bill opuszcza mieszkanie i przypadkowo spotyka dawnego przyjaciela, który podaje mu tajemnicze hasło...

„Oczy szeroko zamknięte” 14 listopada o godzinie 18:00 w Kinie Światowid.