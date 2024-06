Wspaniała animacja nie tylko dla najmłodszych. Pełny humoru i przygód film familijny stworzony dla dużych i małych. „Orzeł i reszta” od 21 czerwca w Kinie Światowid.

Przygoda, że ko ko! Młodego orła, Dzióbka, wychowały kury w słynnej wiosce Kurnikowo. Od pisklaka marzył jednak o tym, by wznieść się ku chmurom niczym prawdziwy as przestworzy. Gdy dzięki pewnemu wynalazkowi wzbija się wreszcie w powietrze, przypadkowo obraca wioskę w pierze. Zawstydzony, ucieka do Skrzydłowic – ptasiej stolicy, aby tam nauczyć się latać i dołączyć do elitarnego Orlego Patrolu. Teraz będzie musiał obudzić w sobie orła, aby zostać bohaterem wszystkich ptaków, zanim będą mieć przegdakane.

Reżyser: Nigel W. Tierney, Dong Long

Produkcja: Chiny 2024

Czas: 94 min