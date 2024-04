Perfect days w Kinie Światowid

Nowy film twórcy „Lisbon Story" i „Nieba nad Berlinem" to medytacja nad prostotą i pięknem życia. „Perfect days” od 12 kwietnia w Kinie Światowid.

Mieszkający we współczesnym Tokio Hirayama to człowiek małomówny i zamknięty w sobie, jednak przepełniony miłością do świata i innych. Podążając za bohaterem, odkrywamy kolejne rytuały, w które angażuje się on z całkowitym oddaniem. Z czasem nawet prozaiczna praca Hirayamy, porządkującego miejskie toalety (każda jest architektonicznym arcydziełem), okazuje się niezwykłym ceremoniałem.

Reżyser: Wim Wenders

Produkcja: Nimecy, Japonia 2023

Obsada: Kōji Yakusho, Yumi Asô, Tokio Emoto, Sayuri Ishikawa

Czas: 123 min