Najnowsze dzieło twórców takich hitów jak "Notting Hill”, „Dziennik Bridget Jones” i „To właśnie miłość”. Komedia romantyczna stworzona na miarę naszych czasów. „Plan na miłość” w Kinie Światowid od 24 lutego do 9 marca.

Jak odnaleźć prawdziwą miłość we współczesnych czasach? Zoe, filmowa dokumentalistka szuka odpowiedzi i idealnego faceta w aplikacjach randkowych. Niestety jej relacje z internetu to pasmo komicznych katastrof, które coraz bardziej niepokoją matkę dziewczyny – Cath. Dla sąsiada i przyjaciela Zoe z dzieciństwa – Kazima, sposób na ułożenie życia to zaaranżowane przez rodziców małżeństwo z piękną panną młodą z Pakistanu. Kiedy się na nie decyduje, Zoe postanawia towarzyszyć mu w pełnej nadziei podróż z Londynu do Lahore. Chcąc sfilmować ślub przyjaciela z wybraną przez rodzinę nieznajomą, sama zaczyna zastanawiać się, czy to odmienne podejście do tematu miłości może ją czegoś nauczyć?

Historia, która łączy ludzi na całym świecie. „Plan na miłość” dostępny w Kinie Światowid od 24 lutego.

