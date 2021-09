Początek kinowej przygody dla najmłodszych

fot. Kino Światowid

„44 koty” to odpowiedni początek kinowej przygody dla maluchów. Jest to serial, który podbił serca dzieci na całym świecie. Rezolutne zwierzaki podejmują ważne tematy, takie jak: akceptacja, solidarność i przyjaźń. Zawsze gotowe są wyciągnąć pomocną łapkę do każdego kto wpadnie w tarapaty. Lampo, Pilou, Milady i Klopsik nie tylko się przyjaźnią, ale także grają w zespole muzycznym.

Kino Światowid zaprasza na 4. już spotkanie, w ramach cyklu Filmowe poranki. Najmłodsi już 25.09.2021(sobota), o godzinie 12.00 będą mogli obejrzeć serię 5 odcinków serialu „44 koty”, tym razem będą to: „Gazek, śmierdzący kotek”, „Cyrk Mlekota i Czekota”, „Peperita, mistrzyni kociej kuchni”, „Skarb Kotenchamona”, „Piastunka Pilou”. Czas projekcji to zaledwie 55minut, więc maluchy nie zaczną się nudzić, a przeżyją niesamowitą przygodę. Cena biletu wynosi 10zł. Bilety na film można nabyć: - online - w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30 - w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.

Nikola Przybysz