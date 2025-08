"Pokłosie" w Kinie Światowid na 20-lecie PISF-u

Kino Światowid zaprasza do wspólnego świętowania 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z tej okazji pokażemy 20 najsłynniejszych filmów dofinansowanych przez PISF. Siódmym tytułem w cyklu będzie poruszający film „Pokłosie”, na który zapraszamy już 5 sierpnia 2025 o godz. 18:00. Bilety już w sprzedaży!

Z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zapraszamy Cię na wyjątkowy seans – „Pokłosie” to film, który prowokuje do myślenia, porusza trudne tematy i nie pozwala o sobie zapomnieć.

To historia dwóch braci, którzy odkrywają mroczne sekrety swojej rodzinnej wsi. Film podejmuje temat pamięci, winy i odpowiedzialności – stawia pytania o prawdę, którą tak wielu chciałoby przemilczeć, a która wciąż domaga się głosu.

„Pokłosie” (2012) w reżyserii Władysława Pasikowskiego to jeden z najodważniejszych filmów polskiej kinematografii ostatnich lat. Łączy elementy thrillera, dramatu psychologicznego i filmu historycznego, ukazując, jak cienka jest granica między heroizmem a obojętnością, między prawdą a wygodnym milczeniem.

W rolach głównych wystąpili Ireneusz Czop i Maciej Stuhr – ich znakomite kreacje pokazują emocjonalną i moralną podróż, w jaką wyruszają bohaterowie w poszukiwaniu sprawiedliwości. To film mocny, szczery i wstrząsający – zmusza do refleksji nad historią i jej wpływem na teraźniejszość.

„Pokłosie” wywołało szeroką dyskusję w Polsce i poza jej granicami. To kino, które nie boi się trudnych tematów – i właśnie dlatego trzeba je zobaczyć.

Serdecznie zapraszamy na „Pokłosie” – film, który burzy wygodne schematy i skłania do zadania sobie ważnych pytań.

5.08.2025 godz. 18:00 Pokłosie

Program cyklu w Kinie Światowid:

8.08.2025 KLER godz. 18:00

12.08.2025 BOŻE CIAŁO godz. 18:00

15.08.2025 W CIEMNOŚCI godz. 18:00

19.08.2025 IDA godz. 18:00

22.08.2025 IO godz. 18:00

26.08.2025 KATYŃ godz. 18:00

29.08.2025 ZIMNA WOJNA godz. 18:00

Bilety można nabyć:

- online – https://www.bilet.swiatowid.elblag.pl/,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie w holu CSE „Światowid” (płatność kartą) w godz. 8:00–21:00.

Pozostałe informacje i filmy cyklu na: www.kino.swiatowid.elblag.pl