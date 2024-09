Potworna rodzinka w Światowidzie

Kino Światowid zaprasza na seans z dreszczykiem dla dzieci. Seanse filmu „Potworna rodzinka” już od 6 września.

Luna i Adalberto to piękna i młoda para planująca wspólne życie. Wszystko wskazuje na to, że nadszedł czas, aby Adalberto przedstawił dziewczynę swojej szlacheckiej rodzinie. Długo z tym zwlekał i robił wszystko, aby opóźnić to wydarzenie. Czy to dlatego, że ma ojca wampira, matkę czarownicę, babcię ducha i wujka zombie?

Reżyseria: Volfango De Bias

Obsada: Massimo Ghini, Lucia Ocone, Pasquale Petrolo

Produkcja: Włochy 2021

Czas: 95 min