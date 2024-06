Premiera: Basia. Jestem w sam raz

Kino Światowid zaprasza na premierę filmu animowanego dla najmłodszych Widzów "Basia. Jestem w sam raz".

Już 7 czerwca o godzinie 17:00 rozpoczniemy wspaniałą zabawę o tematyce związanej z uwielbianą przez dzieci bohaterką. Wspólnie wejdziemy w świat małej Basi oraz jej przyjaciół, będziemy rozwijać wyobraźnię oraz uczyć się kreatywności. Gwarantujemy doskonałą zabawę oraz moc atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Serdecznie zapraszamy do Kina Światowid. 7 czerwca, godzina 17:00, hol przy sali Kameralnej. Seans wystartuje o godzinie 18:00. Bilety do nabycia na naszej stronie lub w kasie Kina.

Basia ma charakterek i mówi, co myśli. I co czuje. Misiek Zdzisiek też – bo lubi robić to, co Basia. Bystra Basia jest pełna uroku, energii i pasiastego humoru, dzięki czemu jej życie nigdy nie jest nudne! Uwielbia żelki i zwierzęta. Bardzo chciałaby mieć psa. Kocha swoich przyjaciół, braci oraz pluszowego Miśka Zdziśka, z którym nie rozstaje się ani na krok. Każdy dzień jest dla niej przygodą, podczas której uczy się czegoś nowego. Zakupy w centrum handlowym, dzień na placu zabaw i urodziny w muzeum? Będzie su-pe-ro-wo!

Odcinki serialu, które zobaczymy w trakcie seansów:

Basia i plac zabaw Basia i urodziny w muzeum Basia i alergia Basia i moda

Reżyser: M. Wasilewski, Ł. Kacprowicz, R. Jaszczurowski, I. Meilūnas

Produkcja: Polska 2024

Czas: 45 min