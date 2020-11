"Psy i koty 3: Łapa w łapę" w Kinie Światowid

6 listopada Kino Światowid zaprasza na projekcje przygodowej animacji "Psy i koty 3: Łapa w łapę".

Mija 10 lat od stworzenia zaawansowanego międzygatunkowego systemu ochrony, opracowanego i monitorowanego zarówno przez koty, jak i psy. Jego celem jest utrzymanie pokoju w przypadku sporów. Ale pewien złoczyńca, spec od techniki, włamuje się do sieci bezprzewodowych. Przejmuje kontrolę nad częstotliwościami, słyszanymi tylko przez zwierzęta, doprowadzając do konfliktu. Globalna wojna między psami a kotami znowu wybucha. Zespół początkujących i niedoświadczonych agentów będzie musiał zawierzyć starym, dobrym zwierzęcym instynktom w celu przywrócenia powszechnego porządku i pokoju między dwoma gatunkami.

Reżyseria: Sean McNamara

Obsada: Melissa Rauch, Max Greenfield, George Lopez

Produkcja: USA 2020

Czas: 84 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.