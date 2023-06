„Roving Woman” w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na film „Roving Woman”. Projekcja odbędzie się w czwartek 29 czerwca o godz. 19.

Ta oryginalna produkcja była kręcona w Stanach Zjednoczonych, stoją za nią polscy twórcy – autorka scenariusza i odtwórczyni głównej roli Lena Góra ("Król", "Święty", "Noc w przedszkolu") oraz reżyser Michał Chmielewski.

Producentem wykonawczym jest Wim Wenders, a w drugoplanowej roli męskiej pojawia się John, który ma na swoim koncie nominację do Oscara.

Film opowiada historię Sary, która po burzliwej awanturze z chłopakiem traci dom i środki do życia. Zdesperowana kradnie samochód, który staje się jej jedynym schronieniem. Odkrywając jego zawartość, zakochuje się we właścicielu pojazdu i postanawia go odnaleźć. Wyrusza w podróż przez amerykańskie pustkowia, która pozwoli jej przewartościować życiowe pragnienia i priorytety.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl