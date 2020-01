Śnieżka i fantastyczna siódemka premierowo w Kinie Światowid

Od 24 stycznia do 6 lutego Kino Światowid zaprasza na animację "Śnieżka i fantastyczna siódemka". To kompletnie zaskakująca, nieprzewidywalna i czarująca humorem nowa wersja ulubionej bajki wszystkich pokoleń o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach.

Pamiętacie, jak wygląda Królewna Śnieżka? To teraz na chwilę o tym zapomnijcie, bo w naszej bajce prezentuje się nieco… inaczej. Jest po prostu troszeczkę niższa i krąglejsza niż zwykle. Jednak, gdy w jej ręce wpada para magicznych pantofelków, to z ich pomocą dziewczyna zmienia się i przybiera postać klasycznej damy, którą dobrze znacie. Wkrótce nasza bohaterka pozna zawadiacką bandę krasnoludków. Ona jeszcze tego nie wie – ale każdy z miniaturowych dżentelmenów to tak naprawdę przystojny książę, na którego rzucono podstępny czar. Teraz, jeżeli któryś z nich chce odzyskać dawną postać, musi zostać pocałowany przez najpiękniejszą kobietę na świecie. Więc gdy na drodze krasnoludków pojawia się Śnieżka, każdy zaczyna zabiegać o jej względy i obowiązkowego całusa. Jednak na bohaterów czyha niebezpieczeństwo. Oto zła macocha królewny za pomocą czarów pragnie odzyskać swoją młodość. Skrywającą swój sekret Śnieżkę i wymyślające coraz to nowe zaloty krasnoludki czeka wielka przygoda. W jej trakcie wszyscy przekonają się, że prawdziwe piękno to rzecz bezwzględna, jeśli tylko patrzy się na nie sercem.

Reżyseria: Sung-ho Hong, Moo-Hyun Jang, Young Sik Uhm

Produkcja: Korea Południowa 2019

Czas: 92 min

