„Spider-Man: Bez drogi do domu” i „Matrix Zmartwychwstania” w Multikinie

Wybierasz się na „Spider-Mana: Bez drogi do domu” lub na „Matrix Zmartwychwstania”? Na te oraz wszystkie inne filmy z repertuaru Multikina bilety możesz kupować online lub w aplikacji mobilnej oszczędzając czas i wybierając najkorzystniejszą cenę.

„Spider-Man: Bez drogi do domu” wejdzie do kin już 17 grudnia. Cały świat już wie, że pod maską Spider Mana skrywa się Peter Parker. Po ujawnieniu tego faktu przez Mysterio superbohater zaczyna mieć ogromne problemy, z których nie potrafi się wyplątać. W tej sytuacji Peter Parker decyduje się zwrócić po pomoc do Doktora Strange'a, który rzucając zaklęcie może sprawić, że wszyscy zapomną o tym, kim jest chłopak z Nowego Jorku. Nie jest to jednak idealne rozwiązanie, ponieważ Parker nie chce utracić znajomości i bliskich relacji z przyjaciółmi. Na wielkim ekranie widzowie zobaczą również wcielających się w Green Goblina oraz Dr Octopusa Williama Dafoe oraz Alfreda Molinę, a także Jammiego Foxxa jako Electro.

Ponadto 22 grudnia na wielkim ekranie pojawi się „Matrix Zmartwychwstania” - długo wyczekiwana czwarta odsłona przełomowej serii filmów, które zrewolucjonizowały swój gatunek. Lana Wachowski, wizjonerka i prekursorska twórczyni, przedstawia „Matrix Zmartwychwstania”. W nowym obrazie powracają aktorzy z poprzednich części - Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss – w rolach słynnych postaci Neo i Trinity. W filmie grają również Yahya Abdul-Mateen II (seria Aquaman), Jessica Henwick (serial Iron Fist, Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy), Jonathan Groff (Hamilton, serial Mindhunter), Neil Patrick Harris (Zaginiona dziewczyna), Priyanka Chopra Jonas (serial Quantico), Christina Ricci (seriale Ucieczka z domu obłąkanych, The Lizzie Borden Chronicles), Telma Hopkins (serial Już nie żyjesz), Eréndira Ibarra (seriale Sense8, Nieposkromiona), Toby Onwumere (serial Imperium), Max Riemelt (Sense8), Brian J. Smith (seriale Sense8, Treadstone) i Jada Pinkett Smith (Świat w ogniu, serial Gotham). Lana Wachowski wyreżyserowała film na podstawie scenariusza, który napisała z Davidem Mitchellem i Aleksandrem Hemonem, posiłkując się postaciami stworzonymi przez brand The Wachowskis.

Multikino ma również kilka propozycji dla najmłodszych kinomanów. Na wielbicieli Disneya czeka najnowszy animowany hit „Nasze magiczne Encanto” opowiadające o niezwykłej rodzinie Madrigalów mieszkającej gdzieś daleko w górach Kolumbii i o jej magicznym domu w tętniącym życiem, cudownym miasteczku Encanto. Oryginalne piosenki do filmu napisał zdobywca nagród Emmy®, Grammy® oraz Tony®, Lin-Manuel Miranda („Hamilton”, „Vaiana”), reżyserami są Byron Howard („Zwierzogród”, „Zaplątani”, Jared Bush (drugi reżyser „Zwierzogrodu”) oraz Charise Castro Smith (scenarzystka „Śmierci Evy Sofii Valdez”). Wspaniałym filmem dla całych rodzin jest również „Clifford. Wielki czerwony pies”. Clifford to niezwykły, czerwony pies znany z popularnych seriali animowanych opartych na książeczkach dla dzieci autorstwa Normana Bridwella. Kiedy ośmioletnia Emily Elizabeth (Darby Camp) spotyka czarodziejskiego ratownika zwierząt (John Cleese), który daje jej małego, rudego szczeniaka, dziewczynka nie spodziewa się, że obudzi się i znajdzie w swoim małym mieszkaniu w Nowym Jorku olbrzymiego, trzymetrowego psa. 17 grudnia premierę będzie miała zabawna animacja „Misiek: ekipa na wakacjach”.

