Łotwa u schyłku lat 80. XX wieku to podobnie jak Polska miejsce ogromnych przemian ustrojowych. Fabuła osadzona w tych realiach z pewnością przypomni wielu widzom o wydarzeniach, które zmieniły historię oraz życie wielu ludzi. „Styczeń” w Kinie Światowid od 31 marca.

Osobista historia miłosna rozgrywającą się w styczniu 1991 roku, kiedy to Łotwa i inne republiki nadbałtyckie zależne od Związku Radzieckiego - odzyskały niepodległość. Styczeń - był to miesiąc, w którym euforia wspólnej walki o wolność wyzwalała jednocześnie ludzi z ich wewnętrznego zamknięcia, otwierała ich na powrót z wieloletniej emigracji wewnętrznej. Reżyser przypomina światu, o tym, że niebezpieczeństwa, z jakimi mierzył się świat w historii, nie zniknęły dzisiaj ani bynajmniej nie ograniczają się do krajów bałtyckich.

Opowieść o pasji i marzeniach w cieniu przemian politycznych na początku lat 90. XX wieku. „Styczeń” już od najbliższego piątku w Kinie Światowid.

