Kino Światowid zaprasza na film „Tajemnica sióstr Sprite”. To opowieść pełna magii i uroku. Premierowe pokazy od 16 do 29 lipca.

Zła czarownica Glenda zrobi wszystko, żeby wejść w posiadanie domu Sprite’ów. Mieszkające w nim cztery siostry mają magiczne moce i próbują przeciwstawić się wiedźmie. Ich czary są wystarczające silne tylko wtedy, gdy przebywają razem. Cztery siostry i cztery żywioły - czy to wystarczy aby Ash, Marina, Flame i Ariel pokonały złe moce i utrzymały swój sekret w tajemnicy?

Reżyseria: Sven Unterwald Jr

Produkcja: Niemcy

Czas: 97 min

Bilety na film można nabyć: online; w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30; w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl