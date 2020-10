Jedna z najpiękniejszych baśni wszech czasów po raz kolejny trafia na wielki ekran. Tym razem za jakość, rozmach i nowatorskie podejście odpowiada producent takich widowisk jak „Harry Potter”, „Paddington” oraz „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”. "Tajemniczy ogród" w Kinie Światowid od 16 października do 5 listopada.

Gdy dziesięcioletnia osierocona Mary przybywa do tajemniczej posiadłości w Yorkshire, by zamieszkać ze swym unikającym ludzi wujem i jego bardzo zasadniczą gospodynią, nie może nawet podejrzewać, że właśnie zaczyna się najbardziej niezwykła przygoda jej życia. Mimo surowych zakazów, Mary zaczyna poznawać ukryte zakątki posiadłości, by wkrótce trafić na fantastyczny i ogromny ogród. To tu wraz z miejscowymi chłopcami Dickonem i Colinem oraz bezpańskim, uroczym psiskiem, dziewczynka odkryje moc wyobraźni, przyjaźni i odwagi.

Reżyseria: Marc Munden

Obsada: Colin Firth, Julie Walters, Dixie Egerickx

Produkcja: Francja, Wielka Brytania 2020

Czas: 100 min

