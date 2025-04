 The Last Showgirl w Kinie Światowid

Wielki comeback i wreszcie rola na miarę talentu Pameli Anderson. „The Last Showgirl” od 25 kwietnia w Kinie Światowid.

Shelly czuje się w szczytowej formie, jednak świat postrzega ją – kobietę po pięćdziesiątce – jako kogoś, kto lata swojej świetności ma dawno za sobą. Swoją pracę traktuje nie tylko jako formę rozrywki, ale przede wszystkim pasję oraz sztukę, korzeniami sięgającą do francuskiej burleski. Liczące sobie trzy dekady show ma jednak zniknąć z afisza i zostać zastąpione nową formułą z młodszymi tancerkami. Shelly staje więc przed dylematem: co zrobić dalej ze swoim życiem, skoro jej największy atut – ciało – przestało być atrakcyjne? Może to szansa, aby naprawić nadszarpnięte relacje z córką? Jak jeszcze raz pokazać światu, na co ją stać?

Reżyser: Gia Coppola

Producent: USA 2024

Obsada: Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Kiernan Shipka, Dave Bautista

Czas: 105 min

