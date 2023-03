The MET: „Falstaff”

Kino Światowid zaprasza na operową wiosnę! Melomani będą mieli okazję, żeby obejrzeć w kwietniu aż 3 spektakle z The Metropolitan Opera. Pierwszy z nich – „Falstaff” Veriego już w najbliższą sobotę o godzinie 18:30.

Przedsięwzięcie „The Met: Live in HD” nawiązuje do bogatej, ponad 80-letniej tradycji słynnych transmisji radiowych spektakli tego teatru. Pomysłodawcą cyklu jest dyrektor generalny Met – Peter Gelb. 30 grudnia 2006 roku po raz pierwszy popłynął w eter obraz w jakości High Definition i dźwięk w formacie Dolby Digital Surround; pokazano „Czarodziejski flet” Mozarta. Spektakl obejrzało wtedy 30.000 widzów zgromadzonych w 150 salach na terenie USA. Sukces kasowy i frekwencyjny sprawił, że do projektu natychmiast przyłączyły się ośrodki z całego świata.

Transmisje swoich spektakli organizują dziś także inne słynne teatry, ale to Met była prekursorem i tylko ona realizuje swoje pokazy na tak ogromną skalę. Cyfrowy sygnał o wysokiej rozdzielczości dociera do adresata za pomocą satelity okołoziemskiego zaledwie z kilkusekundowym opóźnieniem. W Europie – mimo sześciogodzinnej różnicy czasu – przedstawienia można oglądać na żywo wieczorem, a to dlatego, że Met gra w soboty dwa spektakle: pierwszy wczesnym popołudniem, a drugi wieczorem. Transmitowany jest ten popołudniowy.

Dodatkowym atutem tych pokazów jest możliwość zajrzenia za kulisy. Kamera śledzi zmiany dekoracji, rejestruje też wywiady ze śpiewakami występującymi w danym przedstawieniu, zagląda na próby, których podczas transmisji, podobnie zresztą jak każdego innego dnia, odbywa się w teatrze kilka – tego zaś nie może zobaczyć publiczność zasiadająca na widowni Met.

W kwietniu widzowie obejrzą:

1.04 godz. 18:30 „Falstaff” (Giuseppe Verdi)

„Falstaff” to komediowa opera Verdiego oparta na dwóch dziełach Szekspira – Wesołych kumoszkach z Windsoru i Henryku IV.

15.04 godz. 18:00 „Kawaler z różą” (Richard Strauss)

Trzy gwiazdy operowej sceny w trzech głównych rolach w inscenizacji komedii Straussa. Sopranistka Lise Davidsen zadebiutuje na scenie Met w roli Marszałkowej, zaś mezzosopranistka Isabel Leonard – w roli Oktawiana. Partnerować będzie im sopranistka Erin Morley w roli Zofii.

29.04 godz. 18:55 „Czempion” (Terence Blanchard)

Bas-baryton Ryan Speedo Green wciela się w młodego boksera Emile’a Griffitha, który pnie się po szczeblach sportowej kariery, zaś bas-baryton Eric Owens pojawi się na scenie jako starsza wersja bohatera, prześladowana przez wydarzenia z przeszłości.