Transmisja „Mocy przeznaczenia” w reżyserii Mariusza Trelińskiego już 9 marca o 18.00 na żywo w Kinie Światowid.

Polski reżyser, dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, Mariusz Treliński przedstawia wyjątkową i odważną inscenizację Mocy przeznaczenia Verdiego na scenie Met. Melomani w naszym kraju będą mogli podziwiać tę monumentalną operę już 9 marca na żywo w ramach transmisji z cyklu Live in HD. Gwiazdorskiej obsadzie przewodzi sopranistka Lise Davidsen debiutująca w roli Leonory. Swym „imponującym występem” (Financial Times) śpiewaczka „potwierdza status gwiazdy” (The New York Times) na jednej z najważniejszych operowych scen świata.

Dyrektor muzyczny The Metropolitan Opera Yannick Nézet-Séguin prowadzi orkiestrę. Na scenie występują ponadto: tenor Brian Jagde jako Don Alvaro, baryton Igor Golovatenko jako Don Carlo, mezzosopranistka Judit Kutasi jako Preziosilla, bas-baryton Patrick Carfizzi jako Brat Melitone oraz bas Solomon Howard w podwójnej roli ojca Leonory i Ojca Gwardiana.

To już trzecia produkcja w The Metropolitan Opera pod kierownictwem nagradzanego reżysera Mariusza Trelińskiego. W skład zespołu kreatywnego wchodzą także: scenograf Boris Kudlička, kostiumograf Moritz Junge, projektant oświetlenia Marc Heinz, twórca projekcji Bartek Macias oraz choreograf Maćko Prusak.

Transmisję poprowadzi sopranistka Nadine Sierra, która zabierze widzów za kulisy spektaklu oraz przeprowadzi wywiady z artystami podczas przerw.

Kolejne spektakle w ramach cyklu transmisji z The Metropolitan Opera w Kinie Światowid to: „Romeo i Julia” Gounod (23.03), „Jaskółka” Puccini (20.04), „Madama Butterly” (11.05).