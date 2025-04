Thunderbolts* na ekranie Światowida

Niepokorna ekipa, którą tworzą nieco zapomniani bohaterowie uniwersum wyrusza na tajną misję. „Thunderbolts*” od 2 maja w Kinie Światowid.

Po tym, jak znaleźli się w pułapce śmierci, niekonwencjonalny zespół antybohaterów musi wyruszyć na niebezpieczną misję, która zmusi ich do konfrontacji z najciemniejszymi zakątkami ich przeszłości.

Reżyser: Jake Schreier

Produkcja: USA 2025

Obsada: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen, Julia Louis-Dreyfus, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Edward Pierce

Czas: 126 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.