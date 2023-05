Wyjątkowy projekt, który został stworzony w formie dokumentalnej aby przybliżyć sylwetkę wielkiego twórcy europejskiego malarstwa a także rzuca światło na jego twórczość z zupełnie innej, nieznanej dotąd strony. „Vermeer. Blisko mistrza” w Kinie Światowid od 12 maja.

Nakręcony z iście detektywistyczną pasją film pozwala odkryć mistrza na nowo. Zgodnie z obietnicą w tytule, „Blisko mistrza" zdejmuje słynne dzieła ze ścian, wyjmuje z ram i zabiera do laboratorium, by ukazać nam w zbliżeniu oszałamiające detale – na przykład „Dziewczyny z perłą" - i odsłonić ukryte pod farbą warstwy. „Vermeer. Blisko mistrza” to opowieść o twórcy, który pozostawił po sobie więcej zagadek, niż dzieł, o skomplikowanych losach rozproszonych po największych muzeach świata obrazów, ale przede wszystkim próba zrozumienia co czyni Vermeera Vermeerem.

78 minutowy dokument, którego głównym punktem jest przygotowanie wielkiej wystawy twórczości Vermeera. „Vermeer. Blisko mistrza” już od 12 maja w Kinie Światowid.