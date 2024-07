„W stronę słońca” w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na premierowe seanse hitu Festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Film „W stronę słońca” będzie można obejrzeć od piątku 19 lipca.

Kasia i Robert sprzedają dom oraz wszystko, co posiadają, żeby wraz z trójką dzieci ruszyć kamperem na wyprawę życia i móc budować głębsze więzi w rodzinie. Swoją podróż relacjonują w mediach społecznościowych jako The Big Five Family. Czy to będzie wspaniała przygoda, o której wielu z nas skrycie marzy? Jakie trudności i zachwyty czekają ich po drodze? Co odkryją o samych sobie, żyjąc nieustannie w trasie?

Wolność, którą zyskali, staje się prawdziwym testem dla rodziny. Napięcia w małżeństwie są nieodłączną częścią przemiany, jaką przechodzą rodzice. Dodatkowym wyzwaniem są dorastający w podróży chłopcy. Idealny film na lato, który pokochała publiczność festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Łączy najlepsze tradycje kina drogi z dokumentalną wrażliwością na relacje międzyludzkie.

Reżyseria: Agnieszka Kokowska

Produkcja: Polska 2024

Czas: 92 min

Więcej informacji oraz bilety: www.kino.swiatowid.elblag.pl