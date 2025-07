Wakacyjne kino na każdą kieszeń!

Lato rozpoczęte, dłuższe dni i więcej wolnego czasu sprzyjają częstszym wizytom w kinie! W Kinie Światowid mamy liczne promocje na bilety dla naszych widzów.

- Tani poniedziałek – wszystkie bilety na każdy film tylko 14 zł!

- Wtorek mini grupy – 6 osób płaci tylko 13 zł za bilet (cena za osobę)!

- Familijne wtorki filmowe – bilety tylko 10 zł! (więcej info na www.familijne.pl)

- Weekend dla rodzin (2-7 osób) – bilety na filmy familijne po 17 zł za osobę!

Gramy całe wakacje a przed Wami takie hity jak: Superman, Film, Fantastyczna czwórka: Pierwsze kroki, Jurrasic World: Odrodzenie, Smerfy. Wielki Film, Vinci 2, 13 dni do wakacji, Pan Wilk i Spółka 2, Naga broń i wiele innych!

Latem zapraszamy do Kina Światowid!

Więcej informacji o repertuarze:

www.kino.swiatowid.eblag.pl

Bilety można nabyć:

- online – https://www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.