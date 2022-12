"Wielki zielony krokodyl domowy" w Kinie Światowid

Wspaniała animacja dla młodszych Widzów. Opowieść o jakże łagodnym a zarazem utalentowanym wokalnie krokodylu, który wraz z rodziną mieszka w Nowym Jorku. „Wielki zielony krokodyl domowy” od 2 grudnia w Kinie Światowid.

Rodzina Primmów przeprowadza się z małego miasta do Nowego Jorku. 10-letni Josh z trudem adaptuje się do nowej szkoły, wielkiego miasta, a nawet nowego domu. Pewnej bezsennej nocy Josh dokonuje niesamowitego odkrycia: na poddaszu mieszka Lyle, śpiewający krokodyl, który uwielbia kąpiele, kawior i świetną muzykę! Osamotniony dotąd krokodyl zaprzyjaźnia się z całą rodziną i staje się jej częścią. To nie podoba się jednak zasadniczemu sąsiadowi z dołu. Primmowie łączą więc siły z dawno nie widzianym, charyzmatycznym właścicielem krokodyla Hectorem i razem zamierzają pokazać światu, że rodzina jest najważniejsza oraz, że nie ma nic złego w wielkim śpiewającym krokodylu z jeszcze większą osobowością!

Wszystkich ciekawych przygód śpiewającego krokodyla zapraszamy do Kina Światowid, film dostępny od 2 grudnia.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl