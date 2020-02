„Wszystko o Ewie” 8 marca w Światowidzie

Retransmisja spektaklu „Wszystko o Ewie” z The National Theatre w Londynie, to propozycja Kina Światowid z okazji Dnia Kobiet. Ten szczególny dzień można spędzać na wiele sposobów, zapraszamy na wieczorne spotkanie z fascynującą historią o kulisach show-biznesu, zazdrości, ambicji i władzy.

Margo Channing, żywa legenda, od której nie sposób oderwać oczu i pragnąca zbliżyć się do niej, jej najwierniejsza fanka – młoda, piękna Eve. Kiedy fascynacja staje się rywalizacją; jak działają mechanizmy świata sztuki? W latach czterdziestych historia Margo została opublikowana w „Cosmopolitan”, następnie pojawiła się adaptacja filmowa, a w końcu film – Alll about Eve, który zdobył rekordową liczbę czternastu nominacji do Oscara i aż sześć statuetek. W światowej popkulturze nawiązania do tego filmu pojawiają się nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat (w ostatniej dekadzie m.in. twórcy Simpsonów zaprezentowali odcinek pt. All about Lisa, w którym Lisa Simpson zostaje nową asystentką Klauna Krusty’ego i niebawem kradnie mu całe show). Teraz czas na spektakl teatralny.

W niedzielę 8 marca o godz. 19.00 zachęcamy do obejrzenia transmisji spektaklu „Wszystko o Ewie”.

W rolach głównych: Gillian Anderson (Z Archiwum X, Sex Education, NT Live: Tramwaj zwany pożądaniem) i Lily James (Mamma Mia! Here We Go Again, Kopciuszek, Yesterday); wyreżyserował Ivo van Hove (NT Live: Opętanie, Hedda Gabler), a hipnotyzującą muzykę stworzyła PJ Harvey.

NT Live: Wszystko o Ewie

8 marca 2020, godz.: 19:00

Sala Kameralna Kina Światowid

Cena biletu: 30 zł