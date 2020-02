Wszystkowidząca 2 w Światowidzie

Od 28 lutego do 12 marca Kino Światowid zaprasza na film familijny "Wszystkowidząca 2". To druga część przygód Diny, która odziedziczyła po matce magiczną moc wydobywania z ludzi najgłębszych sekretów.

Tym razem Wszystkowidząca musi ocalić swą rodzinę przy pomocy swego nowo poznanego ojca. Lecz problemem jest to, że ojciec jest mistrzem czarnej magii mającym moc sprawiania, by ludzie widzieli i wierzyli w rzeczy, które nie są prawdziwe. Przed Diną czas na ostateczne zaakceptowanie swej mocy oraz na przełamanie nieufności wobec ojca. Tylko tak uda jej się uratować rodzinę.

Reżyseria: Ask Hasselbalch

Obsada: Rebecca Emilie Sattrup, Dejan Cukic, Jakob Oftebro, Allan Hyde, Stina Ekblad

Produkcja: Dania 2019

Czas: 103 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.