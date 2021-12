Wyjątkowy seans „Czarnego Młyna” w Kinie Światowid

„Czarny Młyn” to najnowsza polska produkcja dla dzieci i młodzieży oparta na motywach bestsellerowej powieści Marcina Szczygielskiego, nagrodzonej Grand Prix w II Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren.

Pokaz filmu połączony ze spotkaniem z jego reżyserem Mariuszem Palejem odbędzie się 12 grudnia o 12:30 w sali kameralnej Kina Światowid. Spotkanie z twórcą filmu poprowadzi edukatorka filmowa Anna Równy.

Dlaczego warto wybrać się na ten film?

„Czarny Młyn” odwołuje się do najlepszych, kultowych filmów dla młodego widza, takich jak „Goonies” i „Super 8”, a nastrojem nawiązuje do Kina Nowej Przygody spod znaku Stevena Spielberga („E.T.”, „Bliskie spotkania trzeciego stopnia”). To opowieść o wielkiej przyjaźni i rodzącej się pierwszej miłości, a także lekcja tolerancji osadzona w pełnej zwrotów akcji fabule przygodowej stworzonej przez reżysera Mariusza Paleja.

- Film zbiera świetne recenzje i bardzo podoba się dzieciom w wieku powyżej 10 lat – mówi Natalia Piotrowska z Kina Światowid. – Bardzo zależało nam na tym, żeby nie tylko grupy szkolne, ale całe rodziny mogły wspólnie obejrzeć dobrej jakości polskie kino familijne. Będzie to też znakomita okazja do zadawania pytań bezpośrednio autorowi „Czarnego Młyna” – dodała Natalia Piotrowska.

Bilety:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godzinach 8:00 - 21:00

Więcej informacji:

55 611 20 56/76 lub kino@swiatowid.elblag.pl

Spotkanie i seans utrzymane w obowiązującym reżimie sanitarnym.