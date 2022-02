"Wyjdź za mnie" w Kinie "Światowid"

„Wyjdź za mnie” to komedia romantyczna, pełna piosenek Jennifer Lopez i światowej sławy latynoskiej gwiazdy, Malumy. To historia miłosna o celebrytach, małżeństwie i mediach społecznościowych. Gramy od 11 do 24 lutego.

Jennifer Lopez gra supergwiazdę muzyki-Kat Valdez, która jest w związku z Bastianem, też gwiazdą muzyczną (w tej właśnie roli zobaczymy debiutującego w filmie fabularnym Malumę). Ich wspólny, wielki hit „Marry Me” zdobywa kolejne listy przebojów. Oni, zakochani postanawiają sie pobrać przed swoją publicznością. Ceremonia ma być transmitowana na platformach społecznościowych. Jednak Kat na chwilę przed powiedzeniem „tak” odkrywa, że Bastian ją zdradził. Chcąc zemścić się na Bastianie postanawia poślubić, nieznajomego człowieka, którego wybiera losowo z publiczności. Wybór pada na Charliego Gilberta (Owen Wilson), który został zaciągnięty na koncert przez swoją nastoletnią córkę (Chloe Coleman) i najlepsza przyjaciółkę (Sarah Silverman). Reżyseria: Kat Coiro Produkcja: USA Obsada: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Chloe Coleman, Sarah Silverman Czas: 112 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

