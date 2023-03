„Wyrwa” w Kinie Światowid

Intrygujący thriller oparty na książce autora głośnego hitu „Żmijowisko”. Fabuła, która porusza i skłania widza do zajrzenia w głąb samego siebie. Gwiazdorska obsada i reżyser, który otrzymał nominację do Oscara. „Wyrwa” dostępna w Kinie Światowid od 17 marca.

Tajemniczy wypadek samochodowy zmienia całkowicie życie Maćka. W zdarzeniu ginie jego żona Janina. Najprawdopodobniej kobieta popełniła samobójstwo. Maciej nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała, że jedzie na delegację do Krakowa. Pomyliła się? A może kłamała? Zrozpaczony mężczyzna wyrusza w podróż, aby rozwiązać zagadkę jej śmierci. Wkrótce trafia na trop niejakiego Wojnara – aktora, którego podejrzewa o romans ze zmarłą żoną. Od tego momentu pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia zmienia się w skomplikowaną zagadkę. Maciej dochodzi do wniosku, że być może w ogóle nie znał kobiety, którą poślubił…

Produkcja fabularna CANAL+ ORIGINAL, którą zdecydowanie warto zobaczyć. Na seanse filmu „Wyrwa” zaprasza Kino Światowid od 17 marca.

