"Wyszyński" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza już 17 września, aby poznać losy Stefana Wyszyńskiego. Trwające w Warszawie powstanie nie daje o sobie zapomnieć, widziana z oddali płonąca stolica i setki rannych, wymagających opieki, to niezwykła próba dla Polaków.

W tym szczególnie trudnym czasie kształtuje się wielkość serca i wiara przyszłego Prymasa Polski. Projekcje potrwają do 30 września.

Reżyser: Tadeusz Syka

Produkcja: Polska

Gatunek: Biograficzny/Dramat/Wojenny

Obsada: Ksawery Szlenkier, Małgorzata Kożuchowska, Ida Nowakowska, Marcin Kwaśny, Adam Fidusiewicz, Agnieszka Kawiorska, Robert Czebotar, Jan Marczewski, Wojciech Sukiennik, Mariusz Drężek, ks Dominik Chmielewski

Czas: 90 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl