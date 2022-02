"Z miłości do mody" w Kinie "Światowid"

Niezwykle kobiecy film o nadziei, szansie i pięknie, jakie może się pojawić, gdy pójdziemy w życiu za głosem swoich prawdziwych emocji. W rolach głównych Nathalie Baye - gwiazda serialu „Gdzie jest mój agent?” oraz Lyna Khoudri – aktorka z najnowszego filmu Wesa Andersona „Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun”. „Z miłości do mody” to film o dwóch różnych kobietach, dwóch odmiennych charakterach i dwóch odległych światach w samym sercu paryskiej mody sygnowanej przez Christiana Diora. Gramy od 25 lutego do 10 marca.

Pracująca dla domu mody Christiana Diora Esther pragnie zakończyć swoją karierę głównej krawcowej w wielkim stylu. Ostatnia nadzorowana przez nią kolekcja ma być ukoronowaniem jej dotychczasowych dokonań. Pewnego dnia zostaje okradziona w metrze przez 20-letnią Jade –zbuntowaną dziewczynę, której w życiu daleko do luksusów symbolizowanych przez markę Dior. Losy obu kobiet splatają się i Esther, mimo początkowego uprzedzenia, dostrzega w złodziejce wielki modowy talent. Zamiast wezwać policję – kobieta postanawia zaopiekować się Jade i proponuje jej pracę w swojej pracowni krawieckiej. Będzie to początek szorstkiej, ale też niezwykle ważnej i pięknej relacji między obiema bohaterkami. Jade dostanie szansę na spełnienie swoich marzeń, a Esther być może znajdzie godną następczynię, która przywróci modowym kolekcjom spod znaku Diora świeżość i świetność. Reżyseria: Sylvie Ohayon Produkcja: Francja Obsada: Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot, Claude Perron, Adam Bessa, Virgile Bramly Czas: 101 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

